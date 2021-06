Bessere Erschließung der Gewerbegebiete : Neuer Verkehrskreisel soll Nalbach aufwerten

Während der Supermarkt noch gebaut wird, steht schon mal der neue Kreisverkehr in der Saarwellinger Straße von Nalbach. Durch die neue Verkehrsführung sollen die beiden Gewerbegebiete Primsaue I und Primsaue II an die B 269 angebunden werden. Foto: Dieter Lorig

Nalbach Nach neun Monaten Bauzeit verfügt die Gemeinde über einen neuen Kreisverkehr. Im Rathaus sieht man neben einer besseren Anbindung aber noch weitere Vorteile.

Rund 650 000 Euro hat der Bau eines Verkehrskreisels an der B 269 am Ortseingang in der Saarwellinger Straße gekostet. Dies bestätigt Regierungsbaumeister und Projektleier Uwe Gratz von der LEG Services GmbH. Das Unternehmen hatte den Bau des sogenannten Kreisverkehrsplatzes (KVP) im Auftrag der Gemeinde Nalbach koordiniert. Die Planung erfolgte durch das Saarwellinger Unternehmen Schweitzer Ingenieure. „Der neue Kreisel dient der verbesserten Erschließung der Gewerbegebiete Primsaue I und II in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs, der Eisenbahnstraße sowie des noch im Bau befindlichen neuen Norma-Einkaufsmarktes“, berichtet Gratz.