Wer macht mit? : Nalbach sucht Baumpaten für 18 Obstbäume bei Conny Hill

Nalbach Baumpaten gesucht: Die Gemeinde Nalbach startet ein nachhaltiges Projekt in Körprich.

Auf der Fläche am Parkplatz Conny Hill in Körprich soll eine neue Streuobstwiese entstehen. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat Nalbach bereits Ende Mai gefasst. Nun wird es konkret.

Die Fläche bei Conny Hill wird in Richtung Nord-Westen erweitert, indem die dort wuchernden Hecken bis zum Waldsaum gemulcht werden. In südöstlicher Richtung müssen zudem mehrere wild gewachsene junge Stämme gefräst werden. Die Kosten von 270 Euro netto für die Flächenvorbereitung zahlt Bürgermeister Peter Lehnert aus eigener Tasche.

Hier sollen zwölf Obstbaum-Hochstämme (Apfel, Birne, Zwetschge, Mirabelle) angepflanzt werden. Für die Fläche unterhalb der Plattform biete sich, sofern der Eigentümer zustimmt, die Pflanzung von sechs Obstbaum-Halbstämmen mit einer Höhe von maximal vier Metern an. Die Bäume können, so die Verwaltungsvorlage weiter, so angeordnet sein, dass in der Mitte ein Aussichtsbereich von circa zehn Metern frei bleibt. Die Anpflanzung sei außerdem als naturschutzfachlicher Ausgleich zur geplanten Ausdünnung der Hecken an dieser Stelle zu betrachten.