Polizeibericht : Fast ein Wunder: Frau übersteht Unfall unverletzt

Nalbach Auto überschlagen, unverletzt wieder raus: Selbst am Auto kaum Schaden.

Mit dem Schrecken davon gekommen ist am Donnerstagnachmittag um 16.45 Uhr eine 21-Jährige aus Saarwellingen bei einem Verkehrsunfall. Sie fuhr mit ihrem Auto auf der L 337 Richtung Nalbach. In einer lang gezogenen Linkskurve unmittelbar nach dem Ortsausgang Bilsdorf verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Nach bisherigen Erkenntnissen, berichtet die Polizei, wurde die Frau nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand nur ein geringer Sachschaden.