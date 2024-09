NALBACH Hoher Besuch aus Afrika im Nalbacher Rathaus

Seit 2021 pflegt die Gemeinde Nalbach offiziell eine intensive Partnerschaft mit der Kommune Assié-Koumassi an der Elfenbeinküste. Projektbezogene Hilfskationen gab es aber auch bereits in den Jahren davor. Vor kurzem reiste eine dreiköpfige Delegation von der Elfenbeinküste nach Nalbach, um gemeinsam mit der Partnergemeinde über neue Hilfsprojekte zu beraten und sich zu informieren. Bei den Gästen, die eine Woche im Saarland verweilten, handelte es sich um die neue Unterpräfektin von Assié-Koumassi, Martine Kouadio, in Begleitung von Ortsvorsteher Lazare Tano und Lehrer sowie Dolmetscher Olivier Kouadio. „Heute ist ein Tag der Freudschaft und keine politische Veranstaltung“, sagte der Nalbacher Bürgermeister Peter Lehnert bei der Begrüßung der afrikanischen Gäste im Rathaus. Er heiße die Repräsentanten aus der afrikanischen Partnergemeinde herzlich willkommen, letztendlich auch, um sich persönlich kennenzulernen und so die Freundschaft weiter zu fördern und Probleme in Afrika zu lösen. Lehnert dankte den Mitgliedern des eigenen Gemeinderats, die sich einstimmig für das Nord-Süd-Projekt ausgesprochen hatten. „Nalbach ist klein und auch nicht reich, aber wir nutzen unser Potenzial, um unserer afrikanischen Partnergemeinde zu helfen“, versicherte der Bürgermeister. Unterpäfektin Kouadio, Verwaltungsbeamtin mit juristischer Ausbildung und vergleichbar einer Landrätin, bedankte sich für die Einladung und lobte die große Unterstützung, die Assié-Koumassi durch die vielfältige Projektarbeit in den letzten Jahren erhalten habe.