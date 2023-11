Unternehmen zieht Konsequenzen Nach zahlreichen Schäden – Deutsche Glasfaser stellt Baupartner für Glasfaserausbau in Nalbach neu auf

Er war lange Zeit Anlass für Ärger in der Gemeinde Nalbach – der Glasfaserausbau. Insbesondere im Ortsteil Bilsdorf sorgten monatelang aufgerissene, provisorisch verfüllte und unebene Straßen und Gehwege für Frust unter den Anwohnern. Und neben Schäden an Autos in einem Fall auch zu einem verletzten Fuß bei einem Jogger. Die für den Ausbau verantwortliche Deutsche Glasfaser hatte damals entsprechende Konsequenzen angekündigt – und diese mittlerweile auch gezogen.