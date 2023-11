Doppelhaushalt beschlossen Minus von 2,5 Millionen Euro bis 2025 – Nalbach stellt sich auf finanziell schwere Zukunft ein

Die Gemeinde Nalbach sieht sich finanziell zunehmend an ihrer Belastungsgrenze. Der „Ritt auf der Rasierklinge“, auf dem sich die Gemeinde seit Jahren in Sachen Haushalt befände, hinterließe mittlerweile „erste Narben“, bringt es Kämmerer Thorsten Ewen während der Vorstellung des neuen Doppelhaushaltsentwurfes am Donnerstagabend im Nalbacher Rathaus auf den Punkt.