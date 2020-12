Fensterkonzert : Überraschung für Senioren in Nalbach

Nalbach Am Sonntag gab es eine schöne Überraschung für die Bewohner der Seniorenresidenz Primsmühle der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Nalbach. Ein Bläserquartett des Musikvereins Wemmetsweiler besuchte sie und spielte vor der Tür weihnachtliche Musik.

Mit zwei Trompeten, einer Tuba und einer Posaune stimmten die Musiker bekannte Weihnachtslieder wie „O du Fröhliche“, „Lasst uns froh und munter sein“, „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Leise rieselt der Schnee“ an. Auch „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ hatten die Bläser in ihrem Repertoire. Die Bewohner konnten corona-konform auf Abstand die Musik an ihren Fenstern oder mit Entfernung am Haupteingang genießen. Rund 30 Minuten spielte das Quartett.