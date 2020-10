Kostenpflichtiger Inhalt: „Mayors for peace“ : Friedensfahne in Nalbach eingetroffen

Vor Eintritt in die Tagesordnung zeigten Nalbachs Bürgermeister Peter Lehnert (Vierter von links) und Teile des Gemeinderates die neue „Mayors for Peace“-Fahne. Foto: lx

Nalbach Vor Eintritt in die Tagesordnung hat Bürgermeister Peter Lehnert mit Teilen des Nalbacher Gemeinderats, der am Donnerstag in der Steinberghalle in Bilsdorf tagte, die neue „Mayors for Peace“-Flagge präsentiert.