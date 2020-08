Kostenpflichtiger Inhalt: Kochvideos : Video zeigt den Spaß beim Kochen mit Kind

Scheckübergabe von der Lionshilfe an den Landkreis Saarlouis in Nalbach: Gespendet wurde für das Projekt „Kochboxen für Familien-Bärenhunger“. Foto: BeckerBredel

Nalbach/Saarlouis Die Mitglieder des Lions-Clubs Saarlouis engagieren sich im sozialen Bereich, sammeln Spenden und organisieren Projekte. Das bisher größte Projekt 2020 fand sein Ableger Lionshilfe im Landkreis Saarlouis vor wenigen Wochen: „Wir haben 13 500 Euro an das Projekt ,Bärenhunger-Familienkochbox` gespendet und sind froh, an so einem tollen Projekt teilhaben zu können“, erklärt Herbert Jacob, 1. Vorsitzender der Lionshilfe.