Ehrung in Nalbach : 23 Mal Bestnoten für Azubis im Kreis Saarlouis

Landrat Patrik Lauer (links) zusammen mit dem stellvertretendem Geschäftsführer der WFUS, Falk Leidel (rechts), nach der Ehrung aller landesbesten Azubis Foto: Landkreis Saarlouis/Yannick Hoen

Nalbach Bei einer Feierstunde in Nalbach erhielten die Landesbesten ihre Urkunden – und sehr viel Lob von den Rednern.

Bei einer Feierstunde im Restaurant Litermont in Nalbach sind die landesbesten Auszubildenden aus dem Landkreis Saarlouis geehrt worden. Eingeladen hatte dazu die Wirtschaftsförderung Untere Saar GmbH (WFUS) des Landkreises Saarlouis. 13 junge Frauen und Männer, die in den Jahren 2020 und 2021 ihren Abschluss gemacht haben, erhielten dabei ihre Landesbesten-Urkunden – erstmalig seit zwei Jahren wieder in Präsenz, wie der Landkreis mitteilt.

„An Tagen wie diesen“ schallte es zu Beginn aus den Lautsprechern des Musikers Dirk Michael „Mütze“ – und Falk Leidel, der stellvertretende Geschäftsführer der WFUS, betonte: „Es sind Tage wie diese, die die Absolventen ihrer erfolgreichen dualen Ausbildung nicht so schnell vergessen werden.“

Die geehrten Azubis auf einen Blick Geehrt wurden: Tobias Harig (Bäcker), Fabien Tonnellier (Elektroniker/Automatisierungstechnik), Thorsten Glaubitz (Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker), Irina Walger (Zahnmedizinische Fachangestellte), Leontine Dillschneider (Zahnmedizinische Fachangestellte), Aspasia Gabriele Hermes (Zierpflanzengärtnerin), Timo Schulz (Zerspanungsmechaniker), Nicolas Wendler (Werkfeuerwehrmann), Ali Rizk (Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie/Eisen- und Stahlmetallurgie), Leon Klesen (Anlagenmechaniker), Maximilian Cartus (Mechatroniker) Lukas Petry (Industriekaufmann), Alyssa Zimmer (Verwaltungsfachangestellte). Nicht anwesend: Katharina Donat (Malerin und Lackiererin), Erik Theobald (Maurer), Tim Frank (Sport- und Fitnesskaufmann), Lea Cawelius (Mediengestalterin Digital und Print/Konzeption und Visualisierung), Leandro Milan Schäfer (Fachkraft für Lagerlogistik), Michelle-Alicia Friedrich (Werkstoffprüferin/Metalltechnik), Lisa Franziska Gotto (Buchhändlerin), Tamina Braun (Tierpflegerin/Zoo), Selin Demir (Gestalterin für visuelles Marketing), Valerie Reinstädler (Zahnmedizinische Fachangestellte).

Landrat Patrik Lauer lobte die Absolventinnen und Absolventen vor den rund 70 Gästen: „Mit der Ausbildung und dem besten Abschluss Ihres Jahrganges haben Sie für das weitere Berufsleben einen wichtigen Grundstein gelegt. Gerade in den schwierigen Zeiten der Transformation brauchen wir Menschen, die anpacken, zeigen, wie es geht, und gleichzeitig auch Vorbild für andere sind.“ Und er appellierte: „Bilden Sie sich weiter, bleiben Sie am Ball und dem Landkreis weiterhin verbunden.“

Annette Baumstümmler von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland richtete ihren Dank vor allem an die Auszubildenden, die die Corona-Pandemie besonders hart getroffen hatte. „Neue Bedingungen, zum Teil im Homeoffice und im Homeschooling, eine neue Situation für alle. Sie haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern haben den erschwerten neuen Bedingungen getrotzt, eine großartige Leistung.“ Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK), Doris Clohs, wies auf die besondere Schwierigkeit hin, dass in der Pandemie praktische Arbeiten oft nicht so umgesetzt werden konnten wie üblich. Dennoch konnte sie als Botschafterin des Handwerks am Abend drei Azubis des Landkreises als Landesbeste auszeichnen.