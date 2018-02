später lesen Wanderung Kulinarische Wanderung am Litermont Teilen

Mit der Nalbacher Heilpflanzenkundlerin und Hobbyfotografin Ulrike Schneider setzt die Gemeinde Nalbach Wanderungen, Spaziergänge und Workshops zum Thema „Heilpflanzen und Kräuter“ fort. Zwei kulinarische Heilpflanzenwanderungen sind an diesem Sonntag 25. März, und am Sonntag 5. August. Treffpunkt jeweils um 12.45 Uhr auf dem Parkplatz Grauer Stein am Litermont (Düppenweiler). Die Heilpflanzenwanderung am Litermont dauert etwa zwei Stunden. Dabei gibt es Informationen zu Heilpflanzen. Anschließend wird exklusiv für die Gruppe im Restaurant „Margret’s Bauernstube“ ein Heilkräutermenü serviert. Die Teilnahme kostet 35 Euro für Wanderung und Menü. Die Veranstaltung findet auch bei Regen (außer Unwetter) statt. red