Die jüngste Kommunalwahl hat in zahlreichen Gemeinderäten die dort bisher herrschenden Mehrheiten zum Platzen gebracht. Insbesondere die SPD musste vielerorts einen Stimmverlust hinnehmen oder konnte gerade so ihre bisherige Sitzanzahl in den Räten verteidigen. In der Gemeinde Nalbach, die bisher als saarlandweite Hochburg der Sozialdemokraten gilt, hat die jüngste Wahl ebenfalls für eine Veränderung gesorgt – allerdings nicht für die SPD.