Jeden Samstag Aus Äpfeln leckeren Saft gewinnen

Körprich · Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Körprich nimmt auch in diesem Jahr wieder seine Kelteranlage in der Bahnhofstraße 16 in Betrieb. Gekeltert wird jeweils samstags, vom 23. September bis zum 21. Oktober, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr.

20.09.2023, 16:24 Uhr

Im Kelterhaus des OGV Körprich in der Bahnhofstraße 16 wird aus Äpfeln Saft. Foto: Dieter Lorig​

Von Dieter Lorig

Während der Keltertage kann jedermann nach Anmeldung seine eigenen Äpfel zu Saft pressen lassen. Die Mindestmenge beträgt 100 Kilo Äpfel. Die Pressrückstände müssen mitgenommen werden und über den hauseigenen Kompost oder eine Biotonne entsorgt werden. Der Prozess der Verarbeitung für mitgebrachte Äpfel beinhaltet das Waschen, Zerkleinern, Pressen, Filtern, Erhitzen und Abfüllen des Saftes in Kartons von drei oder fünf Litern. Danach ist der Apfelsaft mindestens ein Jahr lang haltbar. Zudem kann vor Ort gepresster Most in ein mitgebrachtes Fass zwecks Herstellung von Viez abgefüllt werden.