Der Verband Saarländischer Karnevalsvereine lädt zu den „Faasendbeatz – Mir kinne meh wie Uffttattaa!“ nach Nalbach in die Litermonthalle ein: am Freitag, 11. Januar, um 20.11 Uhr. In dem Wettbewerb treten saarländische Musikgruppen gegeneinander an. lmi