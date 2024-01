Der große Jahresrückblick Das Jahr 2023 in Nalbach – Zwischen finanziellen Nöten und Vereinen am seidenen Faden

Das Jahr 2023 startete für viele Schülerinnen und Schüler in Nalbach recht frostig – nicht nur wegen der generell winterlichen Temperaturen, sondern da an der Gemeinschaftsschule am Litermont Ende Januar zudem für mehrere Tage die Heizung wegen eines technischen Defekts ausfiel. Mit der Konsequenz, dass der Unterricht für die dortigen Schüler und Lehrer vorübergehend ins digitale Klassenzimmer verschoben werden musste.