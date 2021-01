Mehrere Verstöße gegen Corona-Auflagen : Polizei stört fünf Corona-Partys im Kreis Saarlouis

Dilingen/Saarlouis/Nalbach/Überherrn Zu insgesamt fünf größeren Treffen, die gegen die Corona-Auflagen verstoßen, musste die Polizeiinspektion Saarlouis am Freitag und Samstag im Kreis Saarlouis ausrücken. Jeweils in den Abendstunden wurden der Polizei die illegalen Treffen gemeldet.

Bei den Versammlungen in Saarlouis, Dillingen, Nalbach und Überherrn trafen die Beamten zwischen 4 und 17 Personen verschiedener Haushalte an einem Ort an. Hierbei wurden zusätzlich keine Mundnasebedeckung getragen und die Abstandsregeln missachtet, teilt die Polizei mit; die Zusammenkünfte fanden sowohl drinnen als draußen statt.