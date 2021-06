Nalbacher gibt jungen Menschen Kraft : „Weglaufen ist absolut nicht feige“

Helmut Stieglbauer aus Nalbach bietet Gewaltpräventionskurse und Kurse in Selbstverteidigung für Kinder an.

Nalbach Sein Karate-Anzug ist für Helmut Stieglbauer seit seiner Jugend ein treuer Begleiter. 1977 fing er mit dem Sport im Karateverein Saarwellingen an. Dort ist er auch heute noch aktives Mitglied. Mittlerweile trainiert er auch Kinder und Jugendliche in Gewaltprävention und Selbstverteidigung. Für Schulen, die Volkshochschule und Unternehmen bietet er ebenfalls entsprechende Kurse an. „Ich versuche, auf jedes Kind individuell einzugehen. An Grundschulen muss man die Inhalte natürlich anders gestalten als an Gymnasien.“