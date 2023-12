SG Körprich-Bilsdorf Einer geht, keiner kommt, trotzdem mehr Spieler

Einen „Fachkräftemangel“ gibt es bei Körprich-Bilsdorf allerdings auch derzeit nicht. „Wir haben ja ohnehin schon einen großen Kader“, sagt Klein. Bei dem Trio das beim Tabellen-Sechsten nach Verletzungen in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht, handelt es sich Kristi Dibra (Leisten-Operation), Kilian Ludwig (Beinbruch) und Akim Gemmel (Schulter-Operation). Ludwig kam schon im letzten Spiel des Jahres am 25. November bei der SG Besseringen-Hilbringen (2:1) zu einem ersten Kurzeinsatz. Dibra und Gemmel standen in der aktuellen Runde noch überhaupt nicht auf dem Feld.