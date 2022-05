Garagenbrand : Großeinsatz der Feuerwehr in Bilsdorf

Der Brand eines Autos in der Kellergarage eines Privathauses löste am Montagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Foto: Dieter Lorig

Bilsdorf (dl) Ein Auto brannte am Montagabend in einer Kellergarage eines Privathauses in der Schillerstraße. Die alarmierten Feuerwehreinheiten aus der Gemeinde Nalbach und der Stadt Dillingen konnten den Brand rasch löschen.