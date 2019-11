Gemeinderat : Nalbacher Rat stellt Zeitplan für Ortsmitte vor

Nalbach Die nächste Sitzung des Gemeinderates Nalbach findet am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftssaal „ehemalige Turnhalle“ des Rathauses in Nalbach statt. Die Verwaltung wird die weitere Planung zum 4. Bauabschnitt der Ortskernerneuerung in Nalbach rund um den Hubertusplatz vorstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von lx

Desweiteren befasst sich der Rat unter anderem mit der Änderung der Feuerwehrgebührensatzung und der Teilnahme der Gemeinde am Saarlandpakt.

Außerdem stehen die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nalbach und des Bebauungsplans „Dörnerweg, 2. Bauabschnitt“ in Piesbach, das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Waldstraße und Lebacher Straße“ in Körprich und die Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Maldix“, Nr. 211, sowie die Aufstellung eines Angebots-Bebauungsplanes „Am Litermont“ auf der Tagesordnung.