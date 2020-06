Gemeinderat Nalbach : Nalbacher Rat gibt grünes Licht für neue Streuobstwiese

Nalbach Sie soll am Parkplatz Conny Hill in Körprich entstehen.

Die Kosten werden dabei aus dem Nachaltigkeitsprojekt der Gemeinde (NaNi) bestritten und in Abhängigkeit von der Haushaltslage im Herbst 2020 durchgeführt. Damit knüpfe die Gemeinde Nalbach an eine gute alte Tradition an, wie Bürgermeister Peter Lehnert in Erinnerung rief. So habe es im Landkreis in der 50er und 60er Jahren noch 330 000 Obstbäume gegeben, davon habe es die meisten in Nalbach, genauer im Ortsteil Piesbach, gegeben. Heute gebe es im Landkreis nur noch rund 50 000 Obstbäume.