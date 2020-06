Gemeinderat Nalbach : Gelbe Tonne kommt nach Nalbach

Nalbach Die Entscheidung fällte der EVS. Aber auch die Gelben Säcke sind nicht ganz passé.

( Der Entsorgungsverband Saar (EVS) habe die Verwaltung der Gemeinde Nalbach darüber informiert, dass in Nalbach in Zukunft die Gelbe Tonne zum Einsatz komme. So hieß es bei der jüngsten Sitzung des Nalbacher Gemeinderates. Die EVS-Entscheidung steht dabei entgegen eines ursprünglichen Beschlusses im Nalbacher Rat, dem Gelben Sack – allerdings in reißfesterer Variante – noch eine Chance zu geben. „Damit müssen wir nun leben“, sagte Bürgermeister Peter Lehnert zu der Entscheidung des EVS.