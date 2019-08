Autoschau : Alles aus französischem Blech

Nalbach Der Verein French Times Saar versammelt Automarken aus Frankreich in Nalbach.

Der Verein French Times Saar (FTS) veranstaltet von Freitag. 23. bis Sonntag, 25. August das dritte „Treffen französischer Fahrzeuge im Saarland“ am Peter-Friedrich-Weiher in Nalbach.

Autos der Marken Peugeot, Citroen, Renault, DS, Dacia, Talbot sowie Alpine sind gern gesehene (Auto)-Gäste. Einlass ist am 23. August um 12 Uhr bis 3 Uhr, am 24. August um 12 Uhr bis 3 Uhr, am 25. August von 10 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. So ist der Freitag und Samstag den französischen Fahrzeugen gewidmet. Erlaubt ist alles, was aus „französischem Blech“ ist.