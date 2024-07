Körprich Wehrleute aus zwei Bundesländern üben Feuerlöschen in der Natur

Der Wasserförderungszug des Landkreises Saarlouis ist seit Jahrzehnten in den beiden Gemeinden Nalbach und Saarwellingen stationiert und rückt im Rahmen des Katastrophenschutzes zu größeren Bränden, Naturkatastrophen oder anderen Flächenlagen bundesweit aus. So war diese Einheit beispielsweise im Ahrtal oder beim Elbehochwasser in Magdeburg im Einsatz, berichtet die Feuerwehr-Sprecherin weiter. Ausgestattet ist der Fachzug dafür mit drei Löschfahrzeugen für den Katastropheneinsatz. Diese verfügen neben einem eingebauten Löschwassertank von 1000 Liter Wasser über jeweils eine eingebaute und eine transportable Pumpe, 600 Meter Schlauchmaterial sowie weitere technische Gerätschaften. Zusätzlich ist in Saarwellingen auch ein Schlauchwagen des Bundes stationiert, der neben einer tragbaren Tragkraftspritze 2000 Meter Schlauchmaterial verladen hat.