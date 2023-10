Über 40 Jahre Vorstand beim TV Piesbach Wieso Dieter Kaspar seine Liebe zum Sport erst „auf den zweiten Blick“ fand

In den Mittelpunkt stellen, will sich Dieter Kaspar nicht. Ganz anders als der Sport, der zu einem zentralen Ankerpunkt im Leben des heute 78-Jährigen geworden ist und ihm zuletzt unter anderem die Sportplakette des Saarlandes sowie die „Guts-Muths-Medaille“ des saarländischen Turnerbundes einbrachte. Dabei müsste man die Beziehung zwischen Kaspar und dem Sport eher als die klassische „Liebe auf den zweiten Blick“ bezeichnen. Denn der jahrzehntelange Vorsitzende des Turnvereins Germania 1910 Piesbach hatte in seiner Kindheit völlig andere Sachen im Sinn, als Turnen und Laufen.