Bilsdorf Bilsdorfer Szenelokal hat einen neuen Wirt am Tresen

Omer Mohammeddin heißt der neue Inhaber der Bilsdorfer Gaststätte „Die Scheune“. Nach mehrmonatigem Leerstand öffnet das Lokal, in dem im letzten Jahr Szenen für einen Tatort-Fernsehkrimi aufgenommen wurden, wieder für Gäste am Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr. Neben dem Ausschank von Getränken bietet der neue Scheunenwirt mit seinem fünfköpfigen Service- und Küchenteam ein vielfältiges Angebot an Speisen und zusätzlich einen Service für die Lieferung von Essen nach Hause.