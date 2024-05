Ein großer Wunsch des 14-jährigen Ariel Tano von der Elfenbeinküste geht in Erfüllung. Der junge Ivorer, dessen Vater Lazare Ortsvorsteher in der afrikanischen Partnerkommune Assié-Koumassi der Gemeinde Nalbach ist, wird am Mittwoch, 29. Mai, im Klinikum der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Bein operiert.