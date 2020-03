Bis zum 15. März : Mehrere Nalbacher Veranstaltungen wegen Corona-Vorsorge abgesagt

Die Sorge vor der Verbreitung des Corona-Virus führt zu immer mehr Absagen von Veranstaltungen - so auch in Nalbach (Symbolfoto). Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Die Gemeinde Nalbach hat alle Veranstaltungen bis kommenden Sonntag, 15. März, abgesagt. Das teilte sie am frühen Montagabend mit.

So wurden die Theateraufführungen der Theatergruppe Paraplü in Bilsdorf, die am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, in der Bilsdorfer Steinberghalle über die Bühne gehen sollten, abgesagt. Die Absage betrifft außerdem das Showtanzfestival des KV „Die Faasendbozen Nalbach“ in der Litermonthalle Nalbach und das Konzert von Franz Schumacher im Rathaus Nalbach.