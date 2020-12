Nalbach : Termin für Blutspende reservieren

Nalbach Der DRK-Ortsverein Nalbach hat die Abläufe coronakonform optimiert.

Der DRK-Ortsverein Nalbach lädt zum nächsten Blutspendentermin am Dienstag, 5. Januar, von 16 bis 20 Uhr, in die Litermonthalle Nalbach ein. Blutspenden werden auch und gerade während der Corona-Pandemie benötigt. Ein ausgereiftes Hygienekonzept sorgt für Sicherheit. Der im Oktober neu eingeführte Terminservice bringt deutlich mehr Komfort und bessere Abläufe. Die Wartezeiten wurden damit drastisch reduziert. Die Spenderinnen und Spender werden gebeten, im Vorfeld eine Zeit zu vereinbaren. Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, die Website www.spenderservice.net oder den Link: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/nalbach. Da in der Litermonthalle eine Fläche von rund 1500 Quadratmetern zur Verfügung steht, kann der Sicherheitsabstand zwischen den Spendern problemlos eingehalten werden. Was es wegen Corona nicht gibt, ist die Spiel- und Malecke für Kinder, da die Sprösslinge nicht mitkommen dürfen. Auch den Imbiss, mit dem sich die Besucher nach ihrer Spende vom Buffet stärken konnten, gibt es momentan nicht. „Wir packen stattdessen Lunchpakete zum Mitnehmen“, sagt der DRK-Vorsitzende Heribert Grill.