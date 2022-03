Auszeichnung des Magazins „Schrot&Korn“ : Bio-Laden im Saarland ist einer der besten in Deutschland

Bio-Laden im Saarland ist einer der besten in Deutschland

Mathias Paul prüft auf unserem Archivbild die Tomaten, die sobald sie reif sind, in „Pauls Frischekiste“ gepackt werden. Vor 35 Jahren starten Mathias und Sabine Paul ihren Betrieb. Sie gehören damit zu den Pionieren des saarländischen Bio-Gemüseanbaus. Jetzt zählt ihr Hofladen zu den besten Bio-Läden Deutschlands. Foto: Broeren

Nalbach Die Leser des Naturkostmagazins „Schrot&Korn“ haben entschieden: Ein Bioladen im saarländischen Nalbach zählt zu den 110 besten Bio-Läden Deutschlands. Er landet in dem Ranking sogar auf Platz 2.

Bei der Wahl zum besten Bio-Laden 2022 des Naturkostmagazins „Schrot&Korn“ hat ein Laden aus dem Saarland besonders gut abgeschnitten. Pauls Hofladen aus Nalbach-Piesbach erreicht den zweiten Platz. Damit zählt der Betrieb zu einem der besten Bio-Läden Deutschlands. Das hat der Bioland-Verband mit Sitz in Mainz mitgeteilt.

Es sei das erste Mal, dass der Hofladen bei der Leserwahl auf einem der ersten Plätze gelandet sei. Mit seiner Silber-Auszeichnung in der Kategorie „Frische, Obst und Gemüse“ zähle Pauls Hofladen zu einem „kleinen Kreis“ ausgewählter Bio-Hofläden“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Auszeichnung ein Ansporn, den Weg „konsequent“ weiterzugehen

Die neue Inhaberin, Nora Barthel, freut sich „riesig“ über die Auszeichnung: „Sie bedeutet uns sehr viel“, sagt Barthel. „Sie stellt eine Ehrung unserer Arbeit durch unsere Kundinnen und Kunden dar“, sagte Inhaberin. Gleichzeitig sei die Auszeichnung „ein Ansporn, den Weg der biologischen Lebensmittelherstellung und -vermarktung konsequent weiterzugehen“. Ganz kurzfristig und verspätet habe sich der Betrieb dazu entschieden, an dem Wettbewerb mitzumachen, heißt es auf der Facebookseite von „Pauls Frischekiste“.

Auch Bioland-Landesvorsitzender für Rheinland-Pfalz/Saarland, Regino Esch, gratuliert Pauls Hofladen. „Gerade in unseren Hofläden spielt die direkte Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden eine wichtige Rolle“, sagt Esch. „Aspekte wie Regionalität, Herstellungstransparenz und Saisonalität kommen hier zusammen und werden den Menschen nähergebracht.“ Dies mache sich unter anderem durch die Treue der Kunden bezahlt, aber auch durch Auszeichnungen wie dieser.

Das schätzen die Kunden an Pauls Hofladen

Der Grund, wieso so viele Leser für den Hofladen in Nalbach-Piesbach gestimmt haben, ist die Frische der Waren. „Viele der angebotenen Produkte werden auf dem eigenen Betrieb selbst angebaut oder aus der Region frisch bezogen“, teilt der Bioland-Verband mit. Daher haben die Leser den Betrieb besonders in der Kategorie „Frische, Obst und Gemüse“ ausgezeichnet.