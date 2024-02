Auszeichnung für 2024 Von Gastro-Magazin gekürt: Das ist die beste Bäckerei des Saarlandes

Piesbach · Die beste Bäckerei des Saarlandes steht in einem kleinen Dorf an der unteren Prims. Ihr Besitzer konnte seinen Augen nicht trauen, als er die Auszeichnung in einem Gastro-Magazin las – und verrät sein Erfolgsrezept.

02.02.2024 , 13:08 Uhr

Foto: dpa/Peter Kneffel

Armin Adelmann konnte es am Anfang gar nicht glauben: „Vor ein paar Monaten schrieb mir jemand eine E-Mail, in der mir mitgeteilt wurde, dass das Gastro-Magazin ‚Der Feinschmecker‘ uns für 2024 als beste Bäckerei des Saarlandes auszeichnet.“ Sofort sollte Adelmann ein bisschen Text und Fotos zuschicken. Doch der 55-Jährige blieb zunächst skeptisch, traute der Sache nicht. Erst im späteren Verlauf stellte sich heraus: „Es war gar keine Spam-Mail, sondern tatsächlich so.“ Für den Bäckermeister aus Piesbach eine „riesige Überraschung“, wie er erzählt.