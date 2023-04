Mehr als 500 Erwachsene und Kinder beteiligten sich an zehn Tagen an Führungen in einem eigens eingerichteten Ostergarten im Nalbacher Jakob-Ziegler-Haus und dessen Umfeld. Hierzu hatte die katholische Pfarrei Heilig Geist Nalbach in Kooperation mit dem pastoralen Raum Dillingen eingeladen.