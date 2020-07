Schule am Litermont : Ohne Handschlag, aber von Herzen: Abgang in Nalbach

Ohne Handschlag, aber von Herzen: Abgang in Nalbach

Schule am Litermont

Nalbach 82 junge Leute haben die Schule am Litermont in Nalbach mit einem Abschlusszeugnis verlassen. Das bekamen sie klassenweise.

Wie schön und repräsentativ wäre es gewesen, die Abschlussschüler gebührend zu verabschieden. Leider hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, auch an der Litermont-Schule in Nalbach. Schulleiter Christian Weyand hatte die Klassen am letzten „Schultag“ zu unterschiedlichen Zeiten zur Zeugnisübergabe auf den Schulhof eingeladen. Jede Schülerin, jeder Schüler erhielt ohne Handschlag, doch mit freundlichen Worten das Abschlusszeugnis.