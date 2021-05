Am Litermont : Nalbach eröffnet neuen Walderlebnispfad für Kinder

Nalbach Die Gemeinde Nalbach hat ihren Walderlebnispfad am Litermont neugestaltet. Der etwa 2,5 Kilometer lange Pfad lädt Familien mit Kindern, aber auch Schulen und Kindergärten zu einem Abenteuerspaziergang in freier Natur ein.

An den 21 Stationen mit aus Holz geschnitzten Skulpturen und Tafeln sollen Kinder jeden Alters den Wald und die Natur erleben. So können sie unter anderem klettern, auf einer Drachenschaukel balancieren oder mit Holz Musik machen. Der Startpunkt liegt links am oberen Ende des Waldparkplatzes am Fuße des Litermont-Gipfels. Nach Angaben der Gemeinde, die den Pfad in Eigenregie erneuerte, hat die Umgestaltung 20 000 Euro gekostet. Das Geld stammt aus dem Erlös der Parkgebühren am Litermont. Der Walderlebnispfad ist täglich geöffnet und kostenlos.