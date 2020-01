Vereine sollen Termine schicken! : SZ bringt wieder den närrischen Kalender

Kreis Saarlouis Her mit den Närrischen Terminen: Saarbrücker Zeitung will bewährten Service wieder bieten.

„Nach Neujahr ist vor der Fastnacht“: Selten gilt das so direkt wie in dieser Session. Schon in ein paar Tagen liegen die ersten närrischen Termine an. Und die sollen wieder im Närrischen Terminkalender der Saarbrücker Zeitung erscheinen. Dazu sind wir aber auf die Mitarbeit der Vereine und der sonstigen Veranstalter angewiesen.