Kleine Forscher Nachwuchsforscher überzeugen mit tollem Projekt

Helena, Amélie und Leann-Marie aus der Klasse 6L2 präsentierten ihr laufendes Experiment zum Thema „Ansiedlung von Meisen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners“. Mit diesem haben die drei Schülerinnen des Saarlouiser Gymnasiums am Stadtgarten (SGS) beim Regionalwettbewerb von „Schüler experimentieren“ in der Saarlandhalle in Saarbrücken überzeugt und sind für ihr Nachhaltigkeitsprojekt ausgezeichnet worden, das auf eine Initiative des Landkreises Saarlouis aufbaut.