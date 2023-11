Nachruf Die SZ trauert um Johannes Werres

Wir und alle, die ihn gekannt haben, sind sehr traurig: Johannes Werres ist nicht mehr unter uns. Der Kollege, mit dem wir lange Jahre zusammengearbeitet haben, ist von uns gegangen. Er war ein herausragender Journalist, ein kenntnisreicher und kompetenter Reporter und großartiger Mensch. Wenn er Geschichten anpackte, war sicher, dass es wichtigen lesenswerten Stoff in der Zeitung geben wird. Wer das Privileg hatte, mit „we“ zusammenarbeiten zu dürfen, wusste, sich auf sein Urteil verlassen zu können. Diskussionen mit ihm bereicherten, vielen Jungen in diesem von ihm so ausgezeichnet beherrschten Beruf hat er vieles auf den weiteren Weg mitgeben können.