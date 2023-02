Ausstellung : 17 Ziele für eine bessere Zukunft im Blick

Die Ausstellung rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Ludwig Galerie Saarlouis hat 17 Schwerpunkte für eine bessere Zukunft im Blick. Foto: Petra Molitor

Saarlouis Eine Kreativ-Ausstellung in der Ludwig Galerie Saarlouis thematisiert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Gemeinsam für den Wandel: Mit der im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft, repräsentiert durch die Vereinten Nationen, 17 globale Ziele für eine menschenwürdigere Zukunft gesetzt. Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte sollen von der Politik, der Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch von jedem Einzelnen berücksichtigt und umgesetzt werden.

In Saarlouis haben sich in dem Projekt „Die Zukunft hat schon begonnen“ in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreativ mit den sogenannten Nachhaltigkeitszielen auseinandergesetzt. Die vielfältigen Ergebnisse sind bis 26. Mai in einer Ausstellung unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger in den Räumen der Ludwig Galerie in der Kaserne VI zu sehen.

Mit der Ausstellung aus insgesamt 120 Exponaten wie Gemälden, Skulpturen, Installationen, Videoclips oder Fotografien ist den rund 400 Beteiligten ein Brückenschlag gelungen: Kunst als Medium der Kommunikation, eine Projektarbeit, die die Generationen verbindet und die von Kitas und Schulen bis hin zur Freien Kunstschule und Künstlergruppen reicht.

Zur Vernissage Anfang Februar konnte Oberbürgermeister Peter Demmer unter den Gästen Bürgermeisterin Marion Jost, Honorarkonsulin Myriam Bouchon und, in Vertretung der Ministerpräsidentin, Staatssekretär Sebastian Thul vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, begrüßen.

„Global denken, lokal handeln – das ist ein Leitspruch der Agenda 2030“, betonte der Saarlouiser Oberbürgermeister in seiner Rede, „und er zeigt, dass wir auf der einen Seite für die zentralen Zukunftsfragen die große Bühne brauchen und dass wir in unserem Handeln auch immer in globalen Zusammenhängen denken müssen.“ Andererseits, ergänzt der OB, weise es aber auch direkt zu uns, in die Kommunen, in unser lokales Gemeinwesen hinein: „Denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Gerechtigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit – all das sind Themen, zu deren Gelingen auch wir hier tagtäglich unseren Beitrag leisten können.“

Als Beispiele für Saarlouis nannte Demmer das Engagement als Fair-Trade-Stadt mit Kooperationen wie die mit La Tienda oder dem Netzwerk Entwicklungspolitik Saar. Nach der Zertifizierung im Jahr 2011 wurde die Kreisstadt mittlerweile viermal wiederholt anerkannt. Ein anderes Beispiel ist das kommunale Klimaschutzkonzept, mit dem Ziel, bis 2050 zur Null-Emissionsstadt zu werden. Dies hat der Stadtrat schon vor über zwölf Jahren beschlossen und seitdem wurden viele wegweisende Projekte auf den Weg gebracht. Bürgermeisterin Marion Jost richtete in ihrer Ansprache das Hauptaugenmerk auf die soziale Komponente des Begriffs „Nachhaltigkeit“. Als Sozialdezernentin der Stadt sei sie besonders stolz, dass sich Kitas, Schulen, aber auch das Quartiersmanagement und die VHS so engagiert in die Thematik mit eingebracht hätten.

„Natürlich geht es bei Nachhaltigkeit auch um Ökonomie und Ökologie, aber gerade die soziale Dimension, sozialer Zusammenhalt ist unglaublich wichtig“, erläutert Jost. Dieser würde in Initiativen wie dem Donatuszentrum gefördert, aber auch in den Betreuungseinrichtungen in vielen Facetten tagtäglich gelehrt und gepflegt. „Wir können nicht alle Probleme der Welt lösen, aber wir können uns selbst und unser Umfeld tagtäglich aufs Neue sensibilisieren, achtsam und respektvoll miteinander und mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen“, sagte sie und beglückwünschte die Ideengeber und Verantwortlichen des Projektes, Claudia Wiotte-Franz und Michael Leinenbach zum tollen Erfolg nach monatelanger Konzeption und Umsetzung.

Weitere Grußworte hielten Sebastian Thul und Vertreterinnen der Kooperationspartner, Carla Cugini als Vorsitzende der Peter-und-Irene-Ludwig-Stiftung aus Aachen und Ulrike Dausend, Geschäftsführerin des Netzwerkes Entwicklungspolitik im Saarland. Zum Abschluss des offiziellen Teils führte Museumsleiterin Claudia Wiotte-Franz in die Ausstellung ein.

Die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernahm Colin, Sänger und Bassist aus Köln. Für Begeisterung im Publikum sorgten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 der Martin-Luther-King-Schule Fraulautern mit ihrem Nachhaltigkeits-Rap und der Aufforderung „Alle gemeinsam, packen wir‘s an!“

