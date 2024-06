Das sagen Landrat und Bürgermeister „Saarlouis goes Pharma“: Lokale Politik reagiert euphorisch auf Ford-Nachfolger

Die Ford-Achterbahn hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach der betäubenden Nachricht, dass der Autohersteller sein Werk in Saarlouis für immer schließen will und einer langen Hängepartie mit einem neuen Investor, der kurz vor Vertragsabschluss doch noch abgesprungen war, gibt es nun neue Hoffnung für die Saarlouiser Wirtschaft. Die Landesregierung bestätigt: Der in Ravensburg in Baden-Württemberg ansässige Dienstleister Vetter Pharma siedelt sich auf einem Teil des Ford-Geländes an. Dort will das Unternehmen, das 20 der größten Pharma-Hersteller weltweit beliefert, 2000 Arbeitsplätze schaffen.