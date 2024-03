Ex-Spieler des 1. FC Saarbrücken Tod von Fußballweltmeister Andreas Brehme: Weggefährten aus dem Saarland erinnern sich

Wir schreiben den 8. Juli 1990. Im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Argentinien in Rom steht es auch nach 85 Minuten immer noch 0:0. Andreas Brehme hat aus elf Metern die Entscheidung auf dem Fuß. Er läuft an und überwindet den argentinischen „Elfmetertöter“ Sergio Goycochea. Den Grundstein für diese Nervenstärke hat er in der Saison 1980/81 beim 1. FC Saarbrücken gelegt. Damals im Tor der Blau-Schwarzen: Ralf Collmann.