Nach spektakulärer Sprengung 20 000 Tonnen Schutt: Was passiert mit den Überresten der Ensdorfer Kraftwerkstürme? (mit Fotos)

Ein 120 Meter hoher Kühlturm, zwei noch größere Kamine und eine riesige Entstickungsanlage des stillgelegten Ensdorfer Kraftwerks wurden am 30. Juni innerhalb von nur einer halben Minute zerstört. Die Sprengung wurde monatelang penibel vorbereitet und hat reibungslos funktioniert – doch mit dem Druck auf den Zündknopf sind die Arbeiten am Rückbau der Anlagen noch lange nicht beendet. 20 000 Tonnen Stahl und Beton liegen nun in Bergen aus Schutt auf dem abgesperrten Kraftwerksgelände. Das bestätigt die VSE auf Anfrage unserer Zeitung und erklärt, wie es jetzt damit weitergehen soll.