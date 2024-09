Angriff auf Szeneaussteiger Nach Urteil wegen Mordes an Samuel Yeboah: Weiteres Verfahren gegen Peter S. eingestellt

Dabei ging es darum, dass ihm vorgeworfen worden war, einen Szeneaussteiger in seinem Zuhause in Dillingen brutal angegriffen zu haben und versucht habe, ihn von einem Balkon zu stoßen. Auslöser dieses Ermittlungsverfahrens dürfte eine Aussage eines Zeugen im ersten Yeboah-Prozess gewesen sein. Hierbei berichtete ein Ex-Nazi, dass Peter S. 1996 mit einem randalierenden Prügelmob in seiner Wohnung erschien. Nachdem sein damals anderthalbjähriges Kind ins Bett gebracht worden war, sei die Situation eskaliert. Laut Aussage des Zeugen seien Möbel zerstört, das Telefon aus der Wand gerissen, Geld und Schlüssel geklaut worden. Zudem habe Peter S. versucht, ihn von der Balkonbrüstung zu stoßen, berichtete der Zeuge im Prozess. Anschließend solle der Mob – allen voran Peter S. – mit Springerstiefeln auf ihn eingetreten haben.