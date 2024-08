Jahrzehnte in Stadt- und Gemeinderat Nach Kommunalwahl im Landkreis Saarlouis – Diese langjährigen Lokalpolitiker hören jetzt auf

Nach der diesjährigen Kommunalwahl wurden in vielen Gemeinde- und Stadträten die Karten neu gemischt. Wie sich die neuen Machtverhältnisse dort in Zukunft gestalten werden, wird sich jetzt auf den konstituierenden Sitzungen zeigen, die vielerorts im Kreis in den kommenden Tagen und Wochen stattfinden. Klar ist bereits jetzt: So manches bekanntes Gesicht, das die Politik vor Ort für lange Zeit mitprägte, wird künftig nicht mehr dabei sein. Wir geben einen Überblick über diese kommunalpolitischen „alten Hasen“, die nach der Wahl nun aus ihrem langjährigen Ehrenamt ausscheiden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.