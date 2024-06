Nach großem Wahlabend Aus für Jamaika, Aufwind für die AfD – Vor welchen Schwierigkeiten der neue Saarlouiser Stadtrat jetzt steht

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Saarlouiser Rathaus. Am späten Sonntagabend stand dann jedoch fest: Im Rennen um das Oberbürgermeister-Amt müssen der CDU-Kandidat Marc Speicher und sein SPD-Kontrahent Florian Schäfer in die Stichwahl. Beide vereinten jeweils rund 42 Prozent der Wählerstimmen auf sich und schrammten dabei nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Während die Oberbürgermeisterwahl im Stadtrat also in die Verlängerung geht, dürften die künftigen Verhältnisse im Stadtrat derweil schon jetzt feststehen. Und die kennt neben Gewinnern auch deutliche Verlierer.