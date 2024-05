Kreis Saarlouis: Einsatz für die Wasserrettung am Samstagvormittag Drei Personen in der Nied von Strömung erfasst

Landkreis Saarlouis · Rund 900 Einsatzkräfte haben von Freitagmorgen an im Kreis Saarlouis gegen das Wasser gekämpft. In Lebach ist die Lage noch angespannt. Und auch andernorts kam es am Samstagvormittag zu einer brenzligen Situation.

20.05.2024 , 13:54 Uhr

Link zur Paywall Hochwasser-Katastrophe im Saarland – Bilder aus allen Landkreisen 170 Bilder Foto: dpa/Andreas Arnold