Zahlen von Dienstag : Die Coronazahlen steigen im Landkreis Saarlouis weiter an

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert nach den Angaben des Landkreises auf 1719,39.

128 Betroffene leben in Saarlouis, 89 in Dillingen, 82 in Wadgassen, 79 in Lebach, 68 in Saarwellingen, 65 in Schwalbach, 61 in Rehlingen-Siersburg, 50 in Schmelz, 38 in Überherrn, 35 in Nalbach, 25 in Ensdorf, 24 in Wallerfangen und 28 in Bous.