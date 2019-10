Einbruchsserie : Mysteriöse Autoeinbruchsserie beschäftigt die Polizei

Saarlouis/DIllingen Sage und schreibe 19 Autoaufbrüche und ein Fahrzeugdiebstahl haben unbekannte Täter am Wochenende im Raum Saarlouis und Dillingen verübt.

Auch über die Schadenshöhe lässt sich nur spekulieren, grob überschlagen handele es sich aber um einen mittleren vierstelligen Betrag: „Bislang ermittelt haben wir einen Autoaufbruch im Parkhaus des Fordhochhauses in Saarlouis und einen weiteren am Mitfahrerparkplatz an der Landesstraße 170 in Dillingen“, erklärt der Polizeisprecher. Außerdem ist in der Hospitalstraße in Wallerfangen ein alter Ford Fiesta gestohlen worden: „Wir gehen davon aus, dass dieser Diebstahl in direktem Zusammenhang steht – wir denken, es waren dieselben Täter.“