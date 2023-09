Künstliche Intelligenz Wie Künstliche Intelligenz unseren Alltag daheim und im Beruf prägen könnte

Saarlouis · (red) Künstliche Intelligenz (KI) und Technologien wie ChatGPT bekommen einen großen Einfluss auf unseren Alltag und den beruflichen Bereich. Wie sie genau funktionieren und welche neuen Möglichkeiten dadurch entstehen, zeigt Lara Roll, Arbeits- und Organisationspsychologin, in ihrem kostenfreien Vortrag und der anschließenden Diskussion am Mittwoch, 27. September um 18 Uhr im Theater am Ring, Kaiser-Friedrich-Ring 26, Saarlouis.

11.09.2023, 17:03 Uhr

Über Künstliche Intelligenz (KI) und Technologien wie ChatGPT spricht Lara Roll. Foto: Lara Roll Foto: Lara Roll