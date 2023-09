Siersburg Konzert mit Chor und Mandolinen

Der gemischte Chor Jäzz Nää und das Mandolinenorchester Niedtal Siersburg laden für Sonntag, 17. September, um 17 Uhr in die Pfarrkirche St. Martin in Siersburg zu einem gemeinsamen Konzert ein. Karten kosten zehn Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Raumausstattung Biltzinger 19 in Siersburg, Bahnhofstraße 19, sowie an der Abendkasse.