40 000 Euro Hilfe für das Hochwasser- und Starkregenkonzept Wie sich die Gemeinde Ensdorf gegen Starkregen und Hochwasser wappnet

Im Januar hat die Landschaftsagentur Plus (LA Plus) den Ensdorfer Lochbach auf einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern renaturiert – ein Projekt, das den Bach nicht nur für Spaziergänger und Kinder erlebbarer machen sollte, sondern auch einen großen Nutzen für den Arten- und Hochwasserschutz vor Ort bietet. Finanziert wurde es größtenteils als Ausgleichsmaßnahme für die Umbauvorhaben der RAG Aktiengesellschaft auf der Bergehalde Duhamel. Wie LA-Plus-Projektleiterin Sinem Agacik im SZ-Gespräch erklärte, wurden Gewässerschlingen eingebaut, um dem Bach einen natürlicheren Verlauf zu geben. Außerdem wurden Flutmulden angelegt. Das sind künstlich angelegte Bachbetten, die zwar parallel zum Gewässer, aber etwas erhöht verlaufen. Den Großteil des Jahres liegen sie deshalb trocken. Bei Starkregen können die Wassermassen allerdings auf diese Arme ausweichen und so womöglich eine Überflutung verhindern.